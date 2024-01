Słynna wokalistka jest śmiertelnie chora. "Ta straszna wiadomość dopiero do nas dociera"

U 63-letniej legendy muzyki house zdiagnozowano niedawno raka płuc w ostatnim, czwartym stadium. Nowotwór wykryto u artystki po tym, jak w grudniu trafiła na oddział intensywnej terapii w swoim rodzinnym mieście Charleston w Karolinie Południowej.



Kathy Brown ( sprawdź! ) została wówczas poddana operacji mającej na celu zmniejszenie obrzęku mózgu. Obecnie przechodzi ona radioterapię i immunoterapię. Córka gwiazdy estrady uruchomiła właśnie zbiórkę pieniędzy na jej leczenie.

"Choć ta straszna wiadomość dopiero do nas dociera, już teraz musimy stawić czoła trudnym realiom. Dla mojej mamy wiąże się to z wieloma wyzwaniami nie tylko natury fizycznej i medycznej, ale także finansowej. Moja mama od ponad trzydziestu lat wkłada swoje serce i duszę w muzykę rozgrzewającą sceny i parkiety na całym świecie, a teraz potrzebuje waszej miłości i wsparcia bardziej niż kiedykolwiek" - wyznała w opisie zbiórki Chanta Joyner.

Kathy Brown jest śmiertelnie chora. Córka uruchomiła zbiórkę

Córka piosenkarki zaznaczyła, że ogromne koszty kuracji wykraczają poza możliwości finansowe jej rodziny. "Moje rodzeństwo i ja robimy wszystko, co w naszej mocy, by się nią odpowiednio zaopiekować, ale wydatki na leczenie są dla nas przytłaczające. Moja mama zasługuje na najlepszą opiekę. Wiem, że ma tysiące fanów, którzy uwielbiają jej głos i piękną duszę. Proszę, rozważcie wsparcie Kathy, aby pomóc jej przetrwać nadchodzące tygodnie i miesiące" - dodała Joyner.

Na ten moment udało się zebrać ponad 25 tys. dolarów. Londyńska wytwórnia płytowa Revival Records, z którą Brown współpracowała w ostatnim czasie, obiecała już wpłacić na ten cel 10 tys. dolarów.

Kathy Brown karierę muzyczną rozpoczęła od występów z chórem gospel. Sławę przyniosły jej hity "Turn Me Out", "Joy", "Can’t Play Around" i "Strings of Life". W latach 90. gwiazda pełniła funkcję głównej wokalistki formacji Praxis założonej przez basistę i producenta muzycznego Billa Laswella. W 2023 roku Brown pojawiła się gościnnie w "Stardust" - debiutanckim singlu portugalsko-brytyjskiej piosenkarki Mayi Blandy.

