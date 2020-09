Six Feet Under: Szczegóły albumu "Nightmares Of The Decomposed"

Amerykanie z Six Feet Under wydadzą na początku października nową płytę.

"Nightmares Of The Decomposed" będzie już 17. studyjnym albumem w 27-letniej karierze florydzkich deathmetalowców, a zarazem pierwszym longplayem Six Feet Under z udziałem gitarzysty Jacka Owena, z którym w latach 90. frontman Chris Barnes nagrywał pierwsze płyty Cannibal Corpse.

“Ponowna współpraca i wspólne komponowanie albumu po ćwierćwieczu z Jackiem Owenem, moim dawnym kolegą z szeregów Cannibal Corpse, były jak powrót do domu. Do pomieszczenia pełnego martwych ciał. Kompozytorskie umiejętności Jacka i jego riffy na tym albumie stały się dla mnie paliwem do napisania niepokojących tekstów i zdecydowanie rozpaliły moją kreatywność" - powiedział Chris Barnes, wokalista i lider Six Feet Under.

Następca płyty "Torment" z 2017 roku powstał m.in. w studiu Criteria w Miami na Florydzie, które na przestrzeni lat gościło w swych progach takich tuzów rocka jak AC/DC, Black Sabbath i Aerosmith. Nad przebiegiem sesji oraz miksem czuwał Chris Carroll. Mastering odbył się w Badlands Recording w Denver w stanie Kolorado, gdzie za konsoletą zasiadał Chaz Najjar. Autorem przerażającej okładki jest Amerykanin Luke Hunter.

Nowy album Six Feet Under trafi na rynek 2 października, tradycyjnie w barwach Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie drogą elektroniczną, w kilku edycjach winylowych, na CD (digipack) oraz w limitowanym boksie z dodatkową płytą CD.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z "Amputator", pierwszym singlem Six Feet Under z płyty "Nightmares Of The Decomposed":

Oto program albumu "Nightmares Of The Decomposed":

1. "Amputator"

2. "Zodiac"

3. "The Rotting"

4. "Death Will Follow"

5. "Migraine"

6. "The Noose"

7. "Blood Of The Zombie"

8. "Self Imposed Death Sentence"

9. "Dead Girls Don't Scream"

10. "Drink Blood Get High"

11. "Labyrinth Of Insanity"

12. "Without Your Life".