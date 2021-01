Selena Gomez i Rauw Alejandro w "Baila Conmigo". To będzie hit 2021 roku?

Selena Gomez rozpieszcza fanów i prezentuje kolejny premierowy utwór – tym razem jest to duet z raperem Rauw Alejandro "Baila Conmigo".

Selena Gomez promuje nowe wydawnictwo /Genin Nicolas/ABACA /East News

Po "De Una Vez", 28-letnia artystka prezentuje kolejny hiszpańskojęzyczny utwór: "Baila Conmigo". Za produkcję odpowiada Tainy. Już po pierwszym przesłuchaniu z całą pewnością można stwierdzić, że nikogo nie trzeba będzie dwa razy namawiać, by zechciał zatańczyć z Seleną w rytm "Baila Conmigo".



Clip Selena Gomez Baila Conmigo - & Rauw Alejandro

Gomez ogłosiła, że jej pierwsza hiszpańskojęzyczna EP-ka, "Revelación", ukaże się 12 marca.

Selena Gomez jako światowa gwiazda, aktorka, producentka i aktywistka od dawna jest ważnym głosem latynoskiego środowiska. Latin Recording Academy uwzględniło ją w przygotowanej w 2020 roku liście "Liderki Branży Rozrywkowej". Gomez otrzymała także Arts Award podczas 33. ceremonii Hispanic Heritage Awards.



Ostatni album studyjny Seleny Gomez, "Rare", zadebiutował na szczycie Billboard 200, natomiast promujący wydawnictwo singel "Lose You To Love Me" ( posłuchaj! ) zapewnił artystce pierwszy numer jeden na Billboard Hot 100 w karierze. Utwór ten pokrył się platyną najszybciej ze wszystkich dotychczasowych utworów gwiazdy.



Gomez można było usłyszeć gościnnie w utworze k-popowej sensacji BLACKPINK. Z "Ice Cream" ( sprawdź! ) wokalistki trafiły na drugie miejsce Billboard Global 200 i szóstą pozycję Billboard Global Exl. US.