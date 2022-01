Sadist: Album "Firescorched" w szczegółach

"Firescorched" nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi we włoskim studiu Nadir Music we Włoszech, gdzie za konsoletą zasiadł Tommy Talamanca, współzałożyciel, gitarzysta i klawiszowiec Sadist. Autorem okładki dziewiątej płyty Sadist jest włoski artysta Paolo Puppo.

"'Firescorched' to Sadist 2.0. Nie jest to album koncepcyjny, mimo iż większość tekstów jest ze sobą powiązana i opisuje historie rodem z horrorów. Album jest bardzo mroczny. Wszyscy pokochaliśmy też okładkę, która dodatkowo podkreśla atmosferę grozy" - powiedział Talamanca.



Reklama

Według muzyków Sadist, nowy album jest najszybszy, najbardziej ekstremalny, a jednocześnie najbardziej eksperymentalny ze wszystkich dotychczasowych płyt zespołu i słychać na nim powiew świeżości. Po raz pierwszy grupa wykorzystał blast beaty. Charakterystyczny styl formacji, splatający progresywny death metal, jazz i bliskowschodnie wpływy, usłyszymy na dziewięciu nowych kompozycjach.



Specjalny boks wzbogacą utwory "Rerek" i "Accabadora (Atitai)".

Dodajmy, że w obecnym składzie zespołu figuruje także wokalista Trevor Sadist oraz dwaj nowi członkowie: holenderski basista Jeroen Paul Thesseling (Obscura, eks-Pestilence) i francuski perkusista Romain Goulon (eks-Necrophagist i Benighted).

Pierwszy od czterech lat album Sadist trafi do sprzedaży 20 maja nakładem pilskiej . "Fleshbound", pierwszy singel z nowej płyty, ujrzy światło dzienne 18 lutego.

"Spellbound", poprzedni album Sadist, miał swą premierę na początku listopada 2018 roku w barwach mediolańskiej Scerlet Records. Promujący go wideoklip "The Birds" możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Sadist The Birds

Oto lista utworów albumu "Firescorched":

1. "Accabadora"

2. "Fleshbound"

3. "Finger Food"

4. "Burial Of A Clown"

5. "Loa"

6. "Aggression/Regression"

7. "Three Mothers And The Old Devil Father"

8. "Trauma (Impaired Mind Functionality)"

9. "Firescorched".