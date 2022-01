Razor szykuje album "Cycle Of Contempt"

Dość powiedzieć, że "Cycle Of Contempt" będzie pierwszym studyjnym albumem Kanadyjczyków od ćwierćwiecza.

Dziewiąty longplay Razor będzie zarazem pierwszym z udziałem perkusisty Ridera Johnsona, który w 2014 roku zastąpił na tej pozycji Boba Millsa.

Powrotny album Razor wyda filadelfijska Relapse Records. Póki co, wiadomo jedynie, że płyta trafi na rynek w tym roku.

Przypomnijmy, że powstały na początku lat 80. Razor zaliczany jest powszechnie do przedstawicieli tzw. wielkiej czwórki kanadyjskiej sceny thrashmetalowej, w której figurują także Sacrifice, Annihilator i Voivod.

Reklama

Już w kwietniu 2021 roku Dave Carlo, gitarzysta Razor, podzielił się z fanami fragmentem nowego utworu "A Bitter Pill". Możecie go sprawdzić poniżej (wstępny miks):

Wideo April 8 2021 Dave

"Decibels", poprzednią płytę Razor z odległego 1997 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Razor - Decibels 1997 (Full Album)

Oto program albumu "Cycle Of Contempt":

1. "Flames Of Hatred"

2. "Jabroni"

3. "Off My Meds"

4. "A Bitter Pill"

5. "Crossed"

6. "First Great Hate"

7. "Cycle Of Contempt"

8. "Set-Up"

9. "Punch Your Face In"

10. "Fist Fighting"

11. "Darkness Falls"

12. "King Shit".