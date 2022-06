Phobophilic: Debiut "Enveloping Absurdity" w szczegółach

Debiutancka płyta deathmetalowego kwartetu z Fargo w Dakocie Północnej powstała w studiu Signaturetone Recording w Minneapolis w stanie Minnesota, gdzie nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowej czuwał producent Adam Tucker, który na "Enveloping Absurdity" zagrał także gościnnie na klawiszach oraz zajął się miksem i masteringiem.

Okładkę debiutanckiego longplaya Phobophilic ozdobi ilustracja autorstwa fińskiego artysty Joonasa Räsänena z EvM Art.

Pierwsza płyta podopiecznych kalifornijskiej Prosthetic Records będzie mieć swą premierę 16 września (na CD i winylu, drogą elektroniczną).

"Those Which Stare Back", pierwszego singla z debiutu Phobophilic, możecie posłuchać poniżej:

Wideo PHOBOPHILIC - THOSE WHICH STARE BACK

Oto program albumu "Enveloping Absurdity":

1. "Enantiodromia"

2. "Those Which Stare Back"

3. "Nauseating Despair"

4. "Cathedrals Of Blood (Twilight Of The Idols)"

5. "Individuation"

6. "The Illusion Of Self"

7. "Survive In Obscurity"

8. "Enveloping Absurdity".