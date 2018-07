Niezapominajki z Cieszanowa dla The Rolling Stones: Zobacz cover "Satisfaction"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do coveru "Satisfaction" The Rolling Stones. Nową wersję przygotowały pochodzące z Cieszanowa członkinie grupy Niezapominajki (średnia wieku 70 lat).

Śpiewające na co dzień pieśni ludowe Niezapominajki wybierają się na początku lipca do Warszawy, żeby zaprosić The Rolling Stones do Cieszanowa. Przypomnijmy, że legenda rocka w niedzielę (8 lipca) zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Tego dnia Niezapominajki pojawią się w samo południe na stacji metra Centrum z przygotowanym dla muzyków garnkiem pierogów.

"Skoro młode dziewczyny z Tulia mogą, to czemu nie my? Też potrafimy i też kiedyś zaśpiewamy w Opolu" - podkreśla liderka grupy Maria Kida.

W prace na planie teledysk zaangażowała się niemal cała społeczność niewielkiej gminy Cieszanów. W scenach zbiorowych w amfiteatrze, czy w paradzie motocykli udział wzięło ponad 300 osób.

"Nie zdawałam sobie sprawy, że praca na planie filmowym to takie wielkie wyzwanie. Codziennie, praca po 12 godzin, a ja już mam 73 lata! Warto jednak było" - opowiada jedna z głównych aktorek Józefina Makuch.

Teledysk w konwencji westernowej opowiada o swoistym pojedynku, który odbywa się pomiędzy "obrońcami Cieszanowa" - czyli grupą Niezapominajki, a przybyłymi do miasta "czterema czarnymi jeźdźcami".

"Chciałyśmy pokazać, że w naszym wieku też można robić wspaniałe, szalone rzeczy. Bałyśmy się jednak bardzo, myśląc, co ludzie powiedzą. Teraz jednak myślę, że było super. Podszedł do mnie mój wnuk i powiedział: 'Babciu, jesteś wspaniała, jak dorosnę będę jeździć na motocyklu jak ty'" - mówi jedna z głównych bohaterek teledysku, Janina Obirek z Gorajca, która grała swoją rolę, jeżdżąc na skuterze po ulicach Cieszanowa.

"Choć mam już swoje lata, nigdy nie kierowałem traktorem, w klipie była jednak taka potrzeba i dałam radę, może zrobię jeszcze prawo jazdy" - w żartach dodaje Grażyna Borszcz.





Panie z Niezapominajek współpracują z odbywającym się w ich mieście Cieszanów Rock Festiwal (tegoroczna edycja - 16-19 sierpnia).

"Po cichu liczymy, że w tym roku organizatorzy pozwolą nam zaśpiewać nasze 'Satisfaction' z głównej sceny dla tych tysięcy młodych ludzi, którzy w tym roku do nas przyjadą. Ja ich wszystkich znam i kocham, a oni znają mnie, bo co roku na CRF pilnuję porządku na strefie pryszniców. Tam rozmawiamy, żartujemy i zabawa jest równie dobra jak na planie naszego teledysku" - planuje Marysia Kida.

"Koła Gospodyń Wiejskich co roku gotuje dla festiwalowiczów, niektórzy przychodzą do nas już jak do mam lub babć, uwielbiamy to" - dodaje Aniela Slezak.