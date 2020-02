Nie żyje Buddy Cage. Muzyk miał 73 lata

Buddy Cage, gitarzysta New Riders of the Purple Sage, zmarł w wieku 73 lat.

Buddy Cage miał 73 lata /Paul Natkin /Getty Images

O śmierci muzyka poinformowali koledzy z zespołu.

Gitarzysta grupy, Michael Falzarano napisał: "Z wielkim smutkiem żegnamy Buddy'ego Cage'a. Powiedziałbym 'Spoczywaj w pokoju', ale wiem, że będzie dawał czadu tam, gdziekolwiek się udał! Hej, Buddy, do zobaczenia w następnym życiu".

Cage grał w zespole country New Riders of the Purple Sage na hawajskiej gitarze elektrycznej. W 1971 roku zastąpił legendę Grateful Dead, Jerry'ego Garcie.

Po siedmiu latach rozstał się z zespołem, by wrócić do niego dwa lata później. Kolejny raz odszedł w 1982 roku. Później jednak pojawił się z formacją na scenie w 2005 roku.

Był także muzykiem sesyjnym, współpracował między innymi z Bobem Dylanem.

Gitarzysta walczył z rzadkim rakiem krwi.