"Pętla" to jeden z tych utworów, który może nas sprowokować do beztroskiego tańca lub głośnego śpiewania w samochodzie. Dopiero gdy wsłuchamy się uważniej w tekst takiego przeboju odkryjemy, że "przyjemność dźwięku" jest kluczem do drzwi, za którymi kryje się opowiedziany szeptem osobisty dramat.

Tytułowa pętla okazuje się wtedy niekoniecznie jedynie zapętloną w głowie melodią. To kolejny rozdział albumu "Regnum" będący zapisem konfrontacji Natalii z samą sobą w najtrudniejszym czasie. "Pętla" to wypowiedziane na głos lęki artystki zapisane w momencie, gdy muzyka nie tylko przestała przynosić ulgę, ale także przestała być ważna.

Najnowszy singel to wiersz z przeszłości będący pożegnaniem ze słuchaczami, do którego ostatecznie nie doszło.

Clip Natalia Nykiel Pętla (Official Lyric Video)

Kiedy premiera albumu "Regnum"?

Płyta "Regnum" to najbardziej osobisty krążek w karierze Natalii. Powstawał w trudnym czasie - kiedy zostaliśmy zmuszeni do odcięcia się od świata, stając pod przymusem konfrontacji z samymi sobą. Uniwersum "Regnum" to świadoma i dojrzała kreacja, jednocześnie zawierająca się w trendzie dark romantic, ale opowiadająca także własną, nową historię. To podróż przez fantastyczną dystopię - niezrozumiałą, ale wciągającą i elektryzującą.



Za produkcję trzeciego albumu ponownie w całości odpowiedzialny był Michał "Fox" Król. Muzykę napisali Natalia i Fox. Artystka jest także w większości odpowiedzialna za warstwę tekstową płyty, gościnnie jeden z tekstów napisał Król. Do współpracy przy albumie Natalia zaprosiła Piotra Roguckiego, z którym wspólnie wykonali utwór "List za widnokrąg".



Płyta ukaże się 18 lutego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Nykiel o karierze po "The Voice of Poland" Newseria Lifestyle