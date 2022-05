Morbid Evils zapowiada nowy album "Supernaturals"

Sludge / doom / deathmetalowa grupa z Turku w południowo-zachodniej Finlandii podpisała niedawno stosowne dokumenty z indyjską Transcending Obscurity Records.

Na "Supernaturals", pierwszym od pięciu lat albumie Morbid Evils, usłyszymy gościnnie Marko Neumana, wokalistę m.in. Dark Buddha Rising, Sum Of R, Convocation i Waste Of Space Orchestra. Gitarowe solówki dograli Szwed Björn Pettersson z Age Of Woe i Jan Trygg, były członek Morbid Evils.

Autorem okładki trzeciej płyty Finów jest polski artysta Dawid Figielek.

Dodajmy, że w składzie Morbid Evils figurują grający na gitarze i basie wokalista Keijo Niinimaa, muzyk doskonale znany z grindcore'owego Rotten Sound; perkusista Jarno Virkki; oraz - od 2021 roku - gitarzysta prowadzący Tuomas Varila.

Dokładna data premiery albumu "Supernaturals" nie została jeszcze ujawniona. Póki co, wiadomo jedynie, że usłyszymy na nim cztery kompozycje, w tym opublikowany niedawny utwór "Anxious", którego możecie posłuchać poniżej: