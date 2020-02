Monotheist: posłuchaj nowego utworu "Twilight Of The Wolves"

Progresywni deathmetalowcy z florydzkiego Monotheist opublikowali nowy singel.

Monotheist opublikował zapowiedź drugiej płyty /materiał zewnętrzny

"Twilight Of The Wolves" to pierwsza nowa kompozycja Monotheist od blisko dwóch lat, a zarazem zapowiedź drugiej płyty, nad którą prace właśnie trwają.

Reklama

"'Twilight Of The Wolves' to jeden z pierwszych utworów skomponowanych na nową płytę, bo choć poprzedni album, 'Scourge', wyszedł zaledwie dwa lata temu, większość muzyki powstała znacznie wcześniej. Utwór ten pokazuje, w jakim miejscu znajduje się obecnie Monotheist" - napisali muzycy z Orlando na Florydzie.

Płyta "Umbria Imperium", tak bowiem brzmieć będzie jej tytuł, ukaże się jednak dopiero w roku 2021 w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records.

Dodajmy, że w szeregach Monotheist doszło do pewnych przetasowań, które będą miały swoje odzwierciedlenie na drugim albumie. W związku z odejściem wokalisty o swojsko brzmiącym nazwisku JJ Polachek, jego obowiązki przejął Cooper Bates, dotychczasowy perkusista Monotheist, którego za bębnami zastąpił z kolei Chris Stropoli z blackmetalowego Thy Antichrist.



Singel "Twilight Of The Wolves" Monotheist możecie sprawdzić poniżej: