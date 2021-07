Jennifer Lopez w duecie z Rauw Alejandro. Kiedy premiera teledysku "Cambia El Paso"?

Do sieci trafił wspólny singel Jennifer Lopez i Rawu Alejandro. 9 lipca zobaczymy natomiast teledysk do utworu.

Jennifer Lopez wraca z nową muzyką /Kevin Mazur /Getty Images

Reklama

Utwór "Cambia El Paso" opowiada "pójściu naprzód". "Ta piosenka jest o zmianie i niebaniu się zrobienia kroku do przodu. Rób to, co masz robić. Jeśli coś nie gra w twoim życiu, cokolwiek by to nie było, zrób krok i tańcz" - komentowała w SiriusXM Lopez. Singel możecie znaleźć na Spotify .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun filmu dokumentalnego "Jennifer Lopez: The Ride" MTV

Reklama

Część fanów wokalistki twierdzi, że otwarcie nowego etapu w życiu może dotyczyć odwołanych zaręczyn z Alexem Rodriguezem. Gwiazdorska para oficjalnie rozstała się w kwietniu tego roku, wcześniej od dłuższego czasu planowali ślub, który uniemożliwiła im pandemia.

Będzie to pierwszy singel Jennifer Lopez od listopada 2020 roku. Wtedy też światło dzienne ujrzał numer "In The Morning".

Jennifer Lopez na gali American Music Awards 2020 1 / 11 Jennifer Lopez Źródło: Getty Images Autor: ABC udostępnij

W nowym utworze J.Lo usłyszymy też Rauw Alejandro - portorykańskiego rapera, wokalistę i autora piosenek. W przeszłości współpracował m.in. z Nicky’m Jamem, Anuelem AA, Natti Natashą, Seleną Gomez i Ozuną. Jego teledyski zdobywają po kilkaset milionów wyświetleń.



Poniżej możecie obejrzeć zwiastun teledysku:

Instagram Wideo

Instagram Wideo

Instagram Post