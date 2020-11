Jacek Polak (Mr. Pollack) nie żyje. "Wielka strata"

Czołowe gwiazdy polskiego rocka w mediach społecznościowych żegnają zmarłego w wieku 53 lat Jacka Polaka. Gitarzysta, wokalista i lider zespołu Mr. Pollack był zakażony koronawirusem.

Informację o śmierci Jacka Polaka przekazał jego brat Grzegorz Polak, perkusista grupy Mr. Pollack.

W kolejnych godzinach wieści zaczęły obiegać media społecznościowe, w których pojawiły się kondolencyjne wpisy od jego muzycznych przyjaciół.

Wirtuoz, nazywany przez wielu "Paganinim gitary", trafił do szpitala w rodzinnym Mielcu z powodu zakażenia koronawirusem.

Zespół Mr. Pollack ( posłuchaj! ) założył razem ze swoim bratem w 1989 roku. Rockowa formacja zaliczyła m.in. występ na Festiwalu w Jarocinie 1990, dzięki któremu podpisali kontrakt płytowy na wydanie albumu "QŃ". Na kolejnym albumie "Manhattan-One" (1996) gościnnie zagrał Grzegorz Skawiński, wówczas gitarzysta Kombi, późniejszy lider Kombii.

Jacek Polak wsparł też Grzegorza Skawińskiego na jego solowej płycie "Me & My Guitar" z 2012 r.

W 2016 r. Mr. Pollack wydał album "Inspired By...".

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.