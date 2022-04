Ice War przed premierą albumu "Beyond The Void"

Nowy album jednoosobowego, speed / heavymetalowego projektu śpiewającego multiinstrumentalisty Jo Capitalicide'a wyda powiązana z Xtreem Music, hiszpańska Fighter Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz cyfrowo. Premierę zaplanowano na 26 maja.

Dodajmy, że Jo Capitalicide, pochodzący z Ottawy w prowincji Ontario spiritus movens Ice War, udziela się także w kilku innych formacjach, w tym w Aphrodite i Weaponry, w których figuruje jako Jo Steel.

Szósty longplay Ice War pilotuje utwór "Unceded, Unconquered". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo ICE WAR - Unceded, Unconquered [2022]

Oto program albumu "Beyond The Void":



1. "Unceded, Unconquered"

2. "Beyond The Void"

3. "One Chance"

4. "Nightwings"

5. "The Strike"

6. "Hungry And Cold"

7. "Unmarked Grave"

8. "Murderer"

9. "No Future"

10. "Farewell".