Zwycięzca Grammy Harry Styles ogłosił nadchodzącą premierę swojego nowego albumu "Harry’s House". Wyczekiwany przez fanów krążek zawierający 13 nowych kompozycji pojawi się na sklepowych półkach 20 maja 2022 roku.

Wokalista zapowiedział utwór, nie prezentując jednak żadnego singla. Udostępnił natomiast 40-sekundowy film, na którym widzimy go uśmiechającego się na deskach teatru.

Wideo Harry Styles - Harry’s House (coming soon)

Amerykańskie media spekulują, że już wkrótce Styles podzieli się jednak z fanami nową muzyką. Ma to stać się jeszcze przed jego występami na Coachelli. Przypomnijmy, że były członek One Direction wystąpi na jednym z najsłynniejszych festiwali na świecie 15 i 22 kwietnia.



W lutym gwiazdor kręcił teledysk w Londynie - przed Buckingham Palace stanęło ogromne łóżko, wokalista został dostrzeżony na planie klipu.



Przypomnijmy, że do tej pory Styles wydał dwie płyty - "Harry Styles" (2017) i "Fine Line" (2019). Na płytach znalazły się takie przeboje jak: "Sign of The Times", "Kiwi", "Watermelon Sugar" oraz "Adore Your".