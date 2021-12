Etna regularnie zażywa wodnych kąpieli przy niskich temperaturach. W święta przy -10 stopniach spędziła w wodzie 8,5 minuty.

"Wieczorem joga, chyba będę żyła 100 lat" - napisała na Instagramie, pokazując filmiki z morsowania.

Instagram Wideo (IGTV)

Instagram Wideo (IGTV)

"Morsowanie ma wiele pozytywnych stron zdrowotnych, ale nie tylko. Dzięki morsowaniu obniżyliśmy w domu temperaturę na piecu o 1,5 stopnia, a piec włączyliśmy dopiero w październiku, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo już pod koniec sierpnia kazałam mężowi podgrzewać co nieco" - podkreśla wokalistka.



Z jednego z wcześniejszych wpisów dowiadujemy się, że Etna zaczęła morsować dwa lata przed pandemią. Od dawna też nie je mięsa, nie pali i nie pije alkoholu. Fani zachwycają się sylwetką 46-letniej wokalistki.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Morsująca Etna w programie "Disco Weekend z Blondi" Polo TV

Kim jest Etna?

Pod tym pseudonimem kryje się Joanna Kaczanowska, jedna z najpopularniejszych gwiazd disco polo.

Swoją karierę muzyczną rozpoczęła w roku 2002 wydając debiutancki album "Lawa". W 2009 roku została prowadzącą programu "Vipo - Disco Hity" na antenie Telewizji Silesia (TVS).

Etna - królowa disco polo 1 / 8 Źródło: udostępnij

Największą popularnością cieszą się piosenki "Rolnik" (ponad 9,8 mln odsłon - zobacz! ), "Maminsynek" (9,3 mln - zobacz! ), "Misiak" (4,8 mln - sprawdź! ), "Milioner" (3,9 mln - sprawdź ! ), "Niewolnica" (2,2 mln) i "Tylko z tobą" (1,9 mln). Do klipu "Dziadek" z 2009 r. Etna zaprosiła Bohdana Łazukę. Był to wówczas najdroższy teledysk w historii disco polo.