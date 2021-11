Fit For An Autopsy: Album "Oh What The Future Holds" na początku 2022 roku

"Oh What The Future Holds", szósty longplay deathcore’owo-deathmetalowej formacji z New Jersey, będzie drugim materiałem Fit For An Autopsy dla Nuclear Blast Records. Niemiecka wytwórnia szykuje kilka wersji winylowych, edycję CD, kasetę oraz odsłonę cyfrową.

Premierę następcy płyty "The Sea Of Tragic Beasts" (2019 r.) zaplanowano na 14 stycznia 2022 roku.

Za produkcję "Oh What The Future Holds" odpowiadał ponownie Will Putney, gitarzysta Fit For An Autopsy. Miksem zajął się nowojorski fachowiec Michael Kalajian.

Teledysk do nowego utworu "Pandora" Fit For An Autopsy możecie zobaczyć poniżej:

Clip Fit for an Autopsy Pandora

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec września wideoklip do singla "Far From Heaven":

Clip Fit for an Autopsy Far From Heaven

Oto lista kompozycji albumu "Oh What The Future Holds":

1. "Oh What The Future Holds"

2. "Pandora"

3. "Far From Heaven"

4. "In Shadows"

5. "Two Towers"

6. "A Higher Level Of Hate"

7. "Collateral Damage"

8. "Savages"

9. "Conditional Healing"

10. "The Man That I Was Not".