Darkened przed premierą debiutanckiej płyty

Międzynarodowa grupa Darkened odlicza już dni do premiery pierwszego albumu ”Kingdom Of Decay”.

Darkened przygotowali debiut /Oficjalna strona zespołu

Debiutancki longplay deathmetalowego Darkened trafi do sprzedaży 11 września w barwach Edged Circle Productions. Norweska wytwórnia przygotowała wersję winylową, edycję CD oraz odsłonę cyfrową.

"Kingdom Of Decay" zmiksował Szwed Tobias Sillman. Mastering wykonał jego krajan Dan Swanö w Unisound Studio. Autorem okładki jest hiszpański artysta Juanjo Castellano.



Darkened tworzą muzycy, których nazwiska nie powinny być obce fanom death metalu, są nimi bowiem brytyjski perkusista Andy Whale (Memoriam, eks-Bolt Thrower), kanadyjski wokalista Gord Olson (m.in. Ye Goat-Herd Gods), oraz trzej Szwedzi: gitarzyści Hempa Brynolfsson (AngelBlast, eks-Excruciate) i Linus Nirbrant (A Canorous Quintet) oraz basista Tobias Cristiansson (Grave, eks-Dismember).

Tytułowej kompozycji z płyty "Kingdom Of Decay" Darkened możecie posłuchać poniżej:

Wideo Darkened - "Kingdom of Decay" (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Kingdom Of Decay":

1. “Nekros Manteia"

2. “Dead Body Divination"

3. “1000 Years"

4. “Pandemonium"

5. “Cage Of Flesh"

6. “The Burning"

7. “The Old Ones"

8. “Kingdom Of Decay"

9. “Of Unsound Mind"

10. “The White Horse Of Pestilence"

11. “Winds Of Immortality".