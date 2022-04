Damian Ukeje jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011), w którym występował w drużynie Nergala.

