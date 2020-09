Coexistence: Szczegóły debiutu "Collateral Dimension"

Włoska grupa Coexistence przygotowała debiutancki album.

"Collateral Dimension" to pierwsza płyta technicznych / progresywnych deathmetalowców z Toskanii.

Będzie mieć premierę 23 października pod skrzydłami indyjskiej Transcending Obscurity Records (CD w digipacku, limitowany boks z CD, cyfrowo).

Za nagrania odpowiadali Leonardo Bellavista, gitarzysta Coexistence, oraz Stefano Morabito, który zajął się także miksem i masteringiem.

Okładkę zaprojektował amerykański artysta Adam Burke. Szatę graficzną przygotował Fin Turkka G. Rantanen.

Teledysk do tytułowego utworu z płyty “Collateral Dimension" Coexistence możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Collateral Dimension":

1. "Metaphysical Essence"

2. "Symbiosis Of Creation"

3. "Eclipse"

4. "Detach From The Abyss"

5. "Perception"

6. "Collateral Dimension"

7. "Revert"

8. "The Nadir Element"

9. "Floating In The Celestial Wave".