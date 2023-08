Blind Equation z albumem "Death Awaits". Kiedy premiera?

Album "Death Awaits" wyprodukował James McHenry, lider cybergrindowego Blind Equation z Chicago. Mastering wersji winylowej wykonał inżynier dźwięku Steve Perrino. Autorem okładki jest Angel Gasm.

W utworze "Suffering In Silence" wystąpił gościnnie nowozelandzki muzyk Deathtrippa, a w numerze "Killing Me" Rat Jesu.



Następca debiutanckiej płyty "Life Is Pain" (2021 r.) będzie pierwszym materiałem Blind Equation w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records. Premiera "Death Awaits" odbędzie się 15 września.



Nowy wideoklip "You Betrayed The Ones You Loved" Blind Equation możecie zobaczyć poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego w czerwcu teledysku "Never Getting Better":

Blind Equation - szczegóły albumu "Death Awaits" (tracklista):

1. "Death Awaits"

2. "Speedrunning Life"

3. "You Betrayed The Ones You Loved"

4. "Fade Away"

5. "Choke"

6. "Never Getting Better"

7. "Killing Me"

8. "Suffering In Silence"

9. "Warmth"

10. "The Last Glimpse Of Me".