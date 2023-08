Bez jego hitu nie mogła się obyć żadna impreza. DJ Casper nie żyje

Informację o śmierci DJ Caspera potwierdziła jego żona. 58-letni amerykański DJ, hypeman i autor piosenek naprawdę nazywał się Willie Perry Jr.

W 2016 r. zdiagnozowano u niego raka nerek i wątroby. "Jeśli mnie znacie, to wiecie, że nie zamierzam się zatrzymać. Będę nadal tworzył, dopóki dam radę" - mówił wówczas.

Największym przebojem Caspera pozostaje imprezowy hymn "Cha Cha Slide" , który ma ponad 133 mln odsłon. Założeniem autora było przygotowanie podkładu do ćwiczeń fitness prowadzonych przez jego bratanka - Davida Wilsona. Początkowo Perry wykorzystał muzykę z "Plastic Dreams" holenderskiego DJ-a Jaydee (to nagranie funkcjonowało jako "Casper Slide Part 1").

DJ Casper Cha Cha Slide

Gdy utwór zaczął zdobywać coraz większą popularność, Casper postanowił wynająć muzyków do zarejestrowania swojej wersji jako "Casper Slide Part 2". Ostatecznie świat poznał nagranie jako "Cha Cha Slide" w 2000 r. Piosenka z charakterystycznym układem tanecznym rozkręcała się powoli, a dopiero w 2004 r. została wydana w Wielkiej Brytanii, gdzie trafiła na szczyt tamtejszej listy przebojów.

"Cha Cha Slide" w podsumowaniu rocznym znalazła się na 3. miejscu brytyjskiego zestawienia singli. Bardzo dobrze radziła sobie także w innych europejskich krajach (m.in. Irlandia, Szkocja, Belgia, Francja, Włochy, Holandia).

Drugie życie przebój zyskał za sprawą szóstego sezonu popularnego serialu "Orange is the New Black" na Netflixie.

