Bebe Rexha zmywa makijaż. "Moja ulubiona cześć dnia"

Sporą popularnością w sieci cieszy się filmik Bebe Rexhy, która zmywa makijaż. To kolejny krok gwiazdy, która jakiś czas temu, chcąc ubiec plotkarskie serwisy, sama opublikowała fotografię paparazzo, na której jest w sportowym stroju i bez makijażu.

Bebe Rexha znów pokazała się bez makijażu /Getty Images

"Nienawidzę, gdy paparazzi robią mi zdjęcia, ale publikuję je, bo jest prawdziwe. Robiłam zakupy w sklepie, aby zrobić chili i kupiłam też kupony na loterii. A i wygrałam 25 dolarów" - napisała jakiś czas temu Bebe Rexha, pokazując zdjęcie bez makijażu w sportowym stroju.

Teraz artystka zamieściła na swoim Instagramie filmik, na którym pokazuje, jak zmywa makijaż. Pod nagraniem wokalistka napisała: "Moja ulubiona część dnia".



Zachwyceni fani pisali w komentarzach: "Jesteś jeszcze piękniejsza bez makijażu!", "jesteś tak piękna, że nie potrzebujesz makijażu" czy "makijaż nie robi dużej różnicy w twoim wyglądzie".



Rexha od początku swojej kariery promuje wśród swoich fanów akceptację dla własnego ciała. Wokalistka wielokrotnie wypowiadała się w tej kwestii, twierdząc, że osoby z branży muzycznej zmuszały ją do tego, aby schudła.



"Powiedzieli mi, że mam zrzucić 20 funtów (dziewięć kilogramów - przyp. red.) i to mocno zamieszało mi w głowie. Przestałam lubić siebie" - wyjaśniała w wywiadzie dla "Health".

"Widzę gwiazdy, które są super szczupłe, też taka mogłam być. Robiłam to przed tym, kiedy ważyłam 54 kilogramy - byłam bardzo nieszczęśliwa. Nie mogłam niczego jeść, nie miałam pupy" - wyznała i zdradziła, że nie chciałaby wrócić do tamtych czasów.



Niedawno wokalistka o albańskich korzeniach pisała na Instagramie o tym, że nie retuszuje swoich zdjęć w sieci. Wokalistka dementowała też plotki na temat swoich operacji plastycznych.

"Prawdopodobnie powinnam dokonać retuszu, by mój brzuch wydawał się płaski. Powinnam zrobić to samo z nogami, by zdawały się szczuplejsze. Powinnam sprawić, bym wyglądała na wyższą. Nie zrobiłam tego. Oto jak wygląda prawdziwa kobieta bez retuszu" - pisała.



