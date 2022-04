Artificial Brain: Album "Artificial Brain" w szczegółach

Album zatytułowany po prostu "Artificial Brain" zarejestrowano pod okiem duńskiego producenta Finna Jansena m.in. w kopenhaskim studiu Lava, w którym utrwalono ścieżki perkusji. Miksem i masteringiem trzeciego longplaya progresywnych deathmetalowców z nowojorskiej Long Island zajął się - we własnym studiu The Thousand Caves - Colin Marston, muzyk znany grup Dysrhythmia, Gorguts i Krallice. Autorem okładki jest amerykański artysta Adam Burke.

"Artificial Brain" nagrano jeszcze z udziałem wokalisty Willa Smitha , który rozstał się z formacją w 2021 roku.

Na pierwszej od pięciu lat płycie nowojorczyków usłyszymy też kilku gości, w utworze "Celestial Cyst" zaśpiewał bowiem Mike Browning, współzałożyciel Morbid Angel i Nocturnus, a w kompozycji "Insects And Android Eyes" wystąpił Luc Lemay, frontman i lider kanadyjskiego Gorguts. Nie zabrakło też stałych współpracowników w osobach Paulo Paguntalana, wokalisty m.in. Miasmatic Necrosis, oraz wspomnianego Colina Marstona, który zagrał na gitarze w numerze "A Lofty Grave". Sesyjnym gitarzystą jest z kolei Oleg Zalman.

Następca albumu "Infrared Horizon" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 3 czerwca nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records (CD, cyfrowo, na winylu).

Premierowego utworu "Celestial Cyst" Artificial Brain, w którym wystąpił gościnnie Mike Browning, możecie posłuchać poniżej:

Wideo ARTIFICIAL BRAIN - Celestial Cyst (official audio)

Artificial Brain - "Artificial Brain": Tracklista

Oto lista kompozycji albumu "Artificial Brain":

1. "Artificial Brain"

2. "Glitch Cannon"

3. "Celestial Cyst"

4. "A Lofty Grave"

5. "Tome Of The Exiled Engineer"

6. "Embalmed With Magma"

7. "Parasite Signal"

8. "Cryogenic Dreamworld"

9. "Insects And Android Eyes"

10. "The Last Words Of The Wobbling Sun"