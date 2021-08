Już po raz dwunasty najbardziej charyzmatyczni i utalentowani uczestnicy wybrani podczas precastingów, zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice of Poland" podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.



W ostatniej edycji uczestników oceniali Michał Szpak, Edyta Górniak, Urszula Dudziak oraz Baron i Tomson z grupy Afromental. Zwycięzcą programu został Krystian Ochman, podopieczny Szpaka.



Po finale programu szybko pojawiły się plotki, że TVP zakończy współpracę ze Szpakiem. Wszystko przez poglądy wokalisty, który aktywnie wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem.



"Ja się bardzo zżyłem z Michałem. Bardzo cenię sobie Andrzeja Piasecznego. I nawet jeśli teraz ich nie będzie, jeśli to w ogóle prawda, bo ja do końca zawsze nie wiem, to nawet jeśli teraz ich nie będzie, to mam nadzieję, że oni bardzo szybko wrócą. Teraz słyszałem - nie wiem, czy to prawda, bo jeszcze się nie interesowałem - że Edyta Górniak ma nie być w składzie, a wraca Justyna" - mówił w czerwcu Tomasz Kammel, prowadzący program.



W najnowszej edycji muzycznego show telewizyjnej Dwójki muzyczne talenty po raz pierwszy oceniać będzie Sylwia Grzeszczak - jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek. Jej przeboje, które zna cała Polska, nieustannie zdobywają szczyty list przebojów. Za swoją twórczość otrzymała kilkadziesiąt najważniejszych nagród muzycznych.

"Jestem niezwykle podekscytowana nowymi dźwiękami, wokalami, barwami. Chciałabym, żeby to, co wydarzy się na scenie 'The Voice of Poland' inspirowało także mnie. Czekam na osoby, które będą barwne, będą miały charakterystyczne wokale. Osoby, które będą chciały się rozwijać, czy miały ciekawą osobowość. Zależy mi aby pomóc uczestnikom w rozwijaniu ich talentu czy wskazaniu drogi, w którą stronę podążać" - mówi Sylwia Grzeszczak, która swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała m.in. w programach "Od Przedszkola do Opola" i "Szansa na Sukces".

"Udział w programach talent show dał mi wiele siły, doświadczenia i pewności siebie, że nawet jeśli nie staje się na podium, nie można się poddawać w dążeniu do spełnienia marzeń" - dodaje wokalistka.

W programie, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2011 roku, ponownie pojawi się Justyna Steczkowska. Będzie to czwarta edycja, w której zobaczymy piosenkarkę, kompozytorkę i skrzypaczkę.

"Kiedy po raz pierwszy zasiadłam na obrotowym fotelu, program był zupełnie czymś nowym w polskiej telewizji, do czego widzowie i utalentowani młodzi wokaliści dopiero się przyzwyczajali. Dziś ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem, ma ogromną rzeszę fanów i cały czas wzbudza emocje. Według mnie śmiało można powiedzieć, że 'The Voice of Poland' to program kultowy - wyznaje Justyna Steczkowska, którą widzowie mogli oglądać w drugiej, czwartej i piątej edycji muzycznego show.

I choć format programu jest świetnie znany wokalistce, powrót do show wiąże się z wielkimi emocjami. "To, co towarzyszyło mi kiedyś i będzie zapewne towarzyszyć w najnowszej edycji to stres związany z żegnaniem uczestników. Decyzje dotyczące tego kto przejdzie do kolejnego etapu, a czyja przygoda się zakończy są tak trudne, że zawsze jestem tym bardzo przejęta - dodaje artystka.

W dwunastej edycji trenerem ponownie będzie także legenda polskiej muzyki rockowej Marek Piekarczyk. Będzie to piąta edycja, w której wystąpi wokalista formacji TSA.

"Kiedyś 'The Voice of Poland' było szansą, żebym mógł wyjść z cienia i dać się poznać zupełnie nowemu pokoleniu. Jednak szybko stał się dla mnie programem, w którym miałem szansę podziwiać determinację i wielką odwagę młodych ludzi walczących o swoje marzenia. Pierwsza edycja, w której wziąłem udział, była tajemnicą. Wszystko było nowe. Dziś wiele rzeczy się zmieniło, ale wciąż fascynują mnie jego uczestnicy - to nowe głosy, nowe talenty i ciekawe osobowości, które będziemy mogli odkrywać" - tłumaczy Marek Piekarczyk.

"Liczę na to, że mam jeszcze wyczucie, żeby odkryć osobowość, która kryje się za wyjątkowym głosem. Uważam, że na polskiej scenie muzycznej wciąż brakuje wyjątkowych osobowości, których pojawienie się zapiera dech w piersiach. Takich, które się kocha, które być może bulwersują, ale wszyscy czekają na ich koncerty i płyty. Takich ludzi potrzebujemy i takich artystów chciałbym spotkać i pomóc im w ich zawodowej ścieżce" - dodaje trener, którego widzowie doskonale pamiętają z drugiej, trzeciej, czwartej i piątej edycji "The Voice of Poland" oraz pierwszej edycji "The Voice Senior".

W nowej odsłonie "The Voice of Poland" nie zabraknie tych, którzy najdłużej w historii polskiej edycji pomagają młodym talentom w rozwijaniu muzycznych skrzydeł. Tomson i Baron z zespołu Afromental zasiądą na trenerskich fotelach już po raz dziesiąty!

"Kiedy wspominam naszą pierwszą edycję, w której zostaliśmy trenerami, byliśmy z Tomsonem dwójką bardzo niepewnych siebie chłopaków mierzących się z materią, o której nie mieli zbyt dużego pojęcia. Dzisiaj widzę dwóch trenerów, którzy przez dziewięć dotychczasowych edycji nauczyli się, jak traktować siebie, innych trenerów a przede wszystkim uczestników. To właśnie oni są sercem, siłą i energią tego programu. Przychodzą i dają nam wszystkim paletę emocji. Dlatego każda edycja jest inna i każdą nową jesteśmy podekscytowani - wyjaśnia Baron.

"Każda odsłona jest inna i odczuwają to nie tylko widzowie ale także i my. Każdą edycję tworzą sytuacje i doznania, którymi kierują przede wszystkim uczestnicy" - dodaje Tomson.

Pierwszy odcinek 12. edycji "The Voice of Poland" będzie można zobaczyć już 11 września w TVP2.