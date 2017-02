Zmarł Walter "Junie" Morrison. Muzyk miał 62 lata

Założyciel grupy The Ohio Players oraz muzyk Parliament-Funkadelic zmarł w wieku 62 lat. Nie podano przyczyny śmierci.

Walter "Junie" Morrison na okładce płyty "The Westbound Years" /

O śmierci Morrisona poinformowała jego córka na oficjalnym profilu muzyka. "Moi drodzy, straciliśmy kolejnego wielkiego" - napisała.



"Z głębokim żalem informujemy, że straciliśmy kolejnego członka oryginalnego składu Ohio Players" - można przeczytać na oficjalnym profilu zespołu.

Walter "Junie" Morrison urodził się w 1954 roku w Ohio. W latach 70. założył grupę The Ohio Players. Formacja największą popularność zdobyła dzięki albumom "Pain", "Pleasure" oraz "Ecstasy". Jednym z ich największych hitów był natomiast singel "Funky Worm" z lat 70.



Wideo Funky Worm

W 1974 roku opuścił grupę i wydał trzy solowe płyty w Westbound Records - "When We Do", "Freeze" i "Supergroupie".

Trzy lata później Morrison dołączył do grupy George'a Clintona Parliament-Funkadelic. W zespole pełnił funkcję dyrektora muzycznego oraz klawiszowca. Działał w nim do 1980 roku.

Muzyk współpracował z Funkadelic przy płycie "One Nation United a Groove" (stworzył utwór tytułowy oraz "(Not Just) Knee Deep"), a także wspierał Parliament przy albumach "Motor Booy Affair"" i "Gloryhallastoopid".



Wideo One Nation Under A Groove - Funkadelic (1978)

Po zakończeniu działania z Parliament-Funkadelic Morrison nagrał jeszcze cztery płyty studyjne. Ostatnia "When The City" ukazała się w 2004 roku.

W 1997 roku "Junie" włączony został wraz z całym funkowym projektem Do Salonu Sław Rock'n'Rolla. George Clinton opisywał Morrisona jako "najbardziej feromonalnego muzyka na świecie".