​"Złota" Urszula jak za dawnych lat

U niego zaczynała karierę i do niego wraca po latach. Urszula dołącza we wrześniu do trasy koncertowej Romualda Lipko - Złote Przeboje.

Urszula dołączy do Romualda Lipko na jego trasie /Piętka Mieszko /AKPA

Urszula dołączyła do ekipy trasy koncertowej "Romuald Lipko - Złote Przeboje" i wystąpi obok Izabeli Trojanowskiej i Felicjana Andrzejczaka już 2 września w Wolbromie. "To bardzo dobra wiadomość dla fanów, którzy usłyszą jej przeboje w oryginalnym wykonaniu" - powiedział PAP Life Lipko.

To właśnie były lider skomponował pierwsze przeboje Urszuli - "Malinowy król", "Latawce, dmuchawce, wiatr" czy "Luz-blues, w niebie same dziury".

Również autorstwa Lipki są przeboje wykonywane przez Felicjana Andrzejczaka ("Jolka, Jolka pamiętasz?", "Noc komety") i Izabelę Trojanowską ("Wszystko, czego dziś chcę", "Jestem twoim grzechem").

Włączenie Urszuli do koncertów Romualda Lipko nie było takie proste. "Trzeba dograć terminy występów, tak aby nie kolidowały z datami solowych projektów wykonawców" - wyjaśnia Lipko.

Kolejne koncerty Romuald Lipko - Złote Przeboje planowane są 15 września w Gdańsku, 17 września w Krakowie i 24 września na Zamku Dubiecko.