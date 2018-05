Zbigniew Wodecki i Kayah razem ("Chwytaj dzień")

W dniu pierwszej rocznicy śmierci Zbigniewa Wodeckiego ukazał się teledysk do wspólnej piosenki z Kayah - "Chwytaj dzień".

Zbigniew Wodecki na okładce płty "Dobrze, że jesteś" /

5 maja 2017 r. Zbigniew Wodecki przeszedł w Warszawie operację wszczepienia by-passów. Niespodziewanie 8 maja nad ranem doznał rozległego udaru mózgu.

"Mimo niezwykłej woli życia i starań lekarzy udar dokonał nieodwracalnych obrażeń. Odszedł od nas w dniu 22 maja w jednym z warszawskich szpitali. Żona i dzieci byli przy nim" - głosił komunikat na jego oficjalnej stronie.

Popularny wokalista i multiinstrumentalista miał 67 lat.

Przed śmiercią pracował nad kolejnym wydawnictwem. Niedokończony album "Dobrze, że jesteś" został przygotowany z pomocą jego przyjaciół.

"To ukłon w stronę mojego Taty, który był nie tylko wybitnym muzykiem i charyzmatycznym wykonawcą, ale też ciepłym i serdecznym człowiekiem. Materiał na ten album wybrał sam Tata, niewiele zmieniliśmy, ale piosenkom, których nie ukończył, daliśmy nowe życie i wspaniałe głosy. Sam Zbyszek oczywiście śpiewa i towarzyszy artystom" - mówi córka muzyka Katarzyna Wodecka-Stubbs.

W nagraniach udział wzięli m.in. Kayah, Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert, Beata Przybytek i Junior Robinson.



"'Dobrze, że jesteś' to album zagrany w stu procentach na żywo, bez zbędnych edycji i poprawek, tak często spotykanych w dzisiejszych produkcjach. Kilka z utworów Tata zdążył zaśpiewać z tekstem. Pozostałe nagrał scatem, jako wstępne wersje dla tekściarzy. W takiej właśnie formie po części usłyszycie je Państwo na płycie" - dodaje Katarzyna Wodecka-Stubbs.

Do promocji wybrano utwór "Chwytaj dzień" (duet Zbigniewa Wodeckiego z Kayah) do tekstu Jacka Cygana.

Clip Zbigniew Wodecki Chwytaj dzień - & Kayah

"Stworzyliśmy do singla piękny teledysk, w którym moja postać jest tłem do wzruszających ujęć z życia Zbigniewa, to uroczy i bardzo wzruszający obrazek. To piękna kompozycja Zbyszka, jak na Wodeckiego przystało, wielce melodyjna i jakaś niedzisiejsza, bajkowa... Mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom udzieli się ta niesamowita atmosfera, która towarzyszyła nam przy pracy nad tą piosenką, i refleksja, że nic nie jest dane nam na zawsze, dlatego warto żyć chwilą. Klarujmy zatem wina swe! I chwytajmy dzień!" - mówi Kayah.

Autorem klipu jest Roman Przylipiak.



Oto szczegóły płyty "Dobrze, że jesteś":

1. "Dobrze, że słońce"

2. "Give it a moment"

3. "Na paluszkach"

4. "Tylko ty"

5. "Chwytaj dzień"

6. "Sobą być"

7. "Piosenka pierwszego olśnienia jazzem"

8. "Nie ma jak Bacharach"

9. "Wykidajło czas"

10. "Nad wszystko uśmiech twój"

11. "Kod dostępu"

12. "Nauczmy się żyć obok siebie"

13. "Good night love".