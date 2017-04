​Yoachim zapowiada nową płytę (teledysk "Storm")

Yoachim zaprezentował klip do utworu "Storm", pierwszego singla zwiastującego jego nowy album.

Yoachim szykuje nową płytę /Jacek Narkielun /materiały prasowe

"Storm" to pierwszy z trzech singli promujących nowy album Yoachima, którego premiera zapowiadana jest na jesień tego roku.

Kompozycja, do której obraz nakręciła Małgorzata Suwała, reżyserka współpracująca przy wcześniejszych produkcjach Yoachima oraz m.in. Lilly Hates Roses czy Ani Dąbrowskiej, to mrugnięcie okiem w kierunku fanów Maxa Coopera czy Christiana Löfflera.

"Muzyka Yoachima działa na nas zawsze niezwykle inspirująco - to już trzeci raz, kiedy razem z operatorem Marcinem Łaskawcem współpracowaliśmy przy tworzeniu teledysku dla niego. Utwór 'Storm' zaprowadził nas w góry i nad morze, gdzie chcieliśmy opowiedzieć mistyczną historię o czasie, przestrzeni i przeznaczeniu. Mieliśmy szczęście, że udało nam się zainteresować tym projektem aktora Tomka Włosoka, który mimo spartańskich warunków pracy, zaufał nam i oddał się w nasze ręce" - mówi o teledysku Małgorzata Suwała.

Zobacz teledysk "Storm":



Tomasza Włosoka widzowie mogą kojarzyć z ról w takich filmach jak "Powidoki" czy "Jestem mordercą". Ponadto aktor wcielał się w bohaterów seriali "Bodo", "M jak Miłość" czy "Wojenne dziewczyny".

Yoachim to wokalista, kompozytor, producent muzyczny i autor tekstów. Z muzyką związany jest od wczesnego dzieciństwa, ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. W 2016 roku ukazała się jego pierwsza EP-ka "Isn't That Gone".