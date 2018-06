Wyzwolona Christina Aguilera. Nowa płyta "Liberation" już dostępna

W piątek 15 czerwca premierę miał nowy album Christiny Aguilery zatytułowany "Liberation". "Robię wielki krok od tego, co jest dla mnie strefą komfortu, ale czuję, że to wyzwalające" - przyznaje amerykańska wokalistka.

Tytuł ósmego albumu Christiny Aguilery - "Liberation" - nie jest przypadkowy. Wyzwolenie siebie samej od oczekiwań innych ludzi to wątek, który przewija się przez całe życie i niezwykłą karierę wokalistki, autorki piosenek i aktorki. Wyrwanie się z ograniczeń teen-popowego wizerunku oraz przejęcie kontroli nad karierą, pozwoliło jej osiągnąć gigantyczny sukces z albumu "Stripped" oraz "Back to Basics". Dzisiaj Aguilera, jak sama mówi, chce powrócić do prawdy.

"Potrzebowałam się zatrzymać, zastanowić się nad tym, co naprawdę chcę zrobić, oraz jak daleko zeszłam ze swojej ścieżki i odsunęłam się od swojej pasji" - mówi artystka o powstawaniu swojego pierwszego albumu od czasu "Lotus" z 2012 roku.

"Robię wielki krok od tego, co jest dla mnie strefą komfortu, ale czuję, że to wyzwalające. Mogę powiedzieć, że czuję zgodę z samą sobą, że wreszcie na nowo odnalazłam swój cel. Nie jestem komentatorem. Jestem artystką. Kreatorką. Uwielbiam inspirować. I kiedy przestaję w coś wierzyć, muszę zastanowić się nad spójnością tego, co robię, poszukać swojej prawdy, źródeł i celu" - dodaje Aguilera.

Intencją artystki jest "przekazanie historii, którą po prostu musi opowiedzieć w tym momencie swojego życia". Album otwiera wyprodukowany przez Kanye Westa utwór "Maria", który rozpoczyna linijka "How do you solve a problem like Maria?". To nie tylko nawiązanie do bohaterki musicalu "Dźwięki muzyki", która była uważana za zbyt niesforną do życia w klasztorze. To także nawiązanie do wizerunku samej Christiny - kobiety z własnymi, wyrazistymi poglądami. Maria to zresztą drugie imię Aguilery, ale to właśnie Julie Andrews w "Dniach muzyki" zainspirowała artystkę do śpiewania.

"'Maria' jest o odnalezieniu w sobie tej małej dziewczynki, która po prostu chce cieszyć się życiem i inspirować muzyką, zanim niewinność i pasja zaczną znikać z powodu wszystkich innych czynników, związanych z tym biznesem" - mówi Aguilera.

Mając na koncie pięć miliardów streamów swoich utworów, sprzedanych 36 milionów albumów, 30 hitów umieszczonych na liście Billboard 100 (w tym pięć numerów 1) oraz sześć nagród Grammy, Aguilera może sobie pozwolić na wszystko. To dlatego, chcąc osiągnąć wymarzony efekt, do pracy nad "Liberation" zaprosiła wybitnych współpracowników - autorów piosenek takich artystów jak Julia Michael, Ilsey Juber, Tayla Parx, Justin Tranter, Teddy Geiger oraz producentów takich jak Kanye West, Che Pope, Mike Will Made-It, Anderson .Paak, Jon Bellion, Da Internz, MNEK, Kirby Lauryen, Ricky Reed, Nick Britter (nominowany do Oscara za muzykę do "Moonlinght" i "The Big Short"), którzy pomogli jej zrealizować jej artystyczną wizję eklektycznego albumu, na którym objawia swoją miłość do soulu i hip-hopu.

"Liberation" zawiera piętnaście utworów, w tym piosenki dodające siły i niosące wyzwalające przesłanie (“Maria," “Fall In Line"), numery pełne feelgoodowego vibe'u (“Accelerate," “Pipe," “Sick of Sittin’") oraz utwory o relacjach międzyludzkich. (“Twice," “Masochist," “Unless It’s With You," “Deserve"). Od czasu odnalezienia swojego głosu na albumie "Stripped", Aguilera zawsze pragnie łączyć się z "tymi, którzy czują się nieco zagubieni na swojej drodze, których życiowa podróż zboczyła na niespodziewany tor i którzy nie do końca wiedzą, co chcą zrobić".

"Każdy ma w sobie swoją wersję 'Marii' - małego marzyciela, którego uciszamy, ponieważ musimy zająć się dziećmi, pracą, rodziną. Mam nadzieję, że dzięki temu albumowi odkryjecie go znów w sobie, tak samo jak odkryłam go ja, i że będzie to dla was szansa na wyzwolenie pokładów swojej niezależności, siły i inspiracji, odkrycia swojej własnej, wyzwolonej wersji samego siebie" - mówi Christina.

Christina Aguilera - Liberation

1. "Liberation"

2. "Searching For Maria"

3. "Maria"

4. "Sick of Sittin'"

5. "Dreamers"

6. "Fall in Line (feat. Demi Lovato)"

7. "Right Moves (feat. Keida & Shenseea)"

8. "Like I Do (feat. GoldLink)"

9. "Deserve"

10. "Twice"

11. "I Don't Need It Anymore (Interlude)"

12. "Accelerate (feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz)"

13. "Pipe (feat. XNDA)"

14. "Masochist"

15. "Unless It's With You".