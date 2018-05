Christina Aguilera i Demi Lovato w duecie (teledysk "Fall in Line")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Fall in Line". W tym utworze Christina Aguilera połączyła siły z Demi Lovato.

Christina Aguilera i Demi Lovato na gali Billboard Music Awards 2018 /Kevin Winter /Getty Images

Christina Aguilera wydała nowy singel "Fall in Line" z nadchodzącej płyty "Liberation". Do współpracy nad utworem zaprosiła Demi Lovato.

Wideo Rozdano Billboard Music Awards 2018. Kto otrzymał statuetki? (x-news, Cover Video)

Reklama

Aguilera wykonała swoją nową piosenkę wraz Lovato podczas gali Billboard Music Award, która odbyła się 20 maja.

"Fall in Line" to trzeci ujawniony utwór z płyty "Liberation", po "Accelerate" (nagranym z Ty Dolla $ign & 2 Chainz) oraz "Twice".

Nowy singel zapowiadany był jako feministyczny hymn. Sama Aguilera mówiła, że piosenka dedykowana jest "wszystkim, którzy kiedykolwiek byli uciszani lub tłumieni, poszukiwaczom prawdy i osobom odważnie myślącym".

Za teledysk odpowiada Luke Gilford, mający na koncie m.in. "Another Lonely Night" Adama Lamberta i współpracę z Davidem Lynchem.

Klip rozpoczyna się od sceny z dwiema małymi dziewczynkami bawiącymi się poza domem na łące. Pojmane przez uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn dzieci trafiają do więzienia. Tam - już jako dorosłe - są zmuszone do śpiewania przed kamerami. Ostatecznie Aguilera uwalnia się z celi, dusząc strażnika, który przyszedł ją wykorzystać. Wspólnie z Lovato obezwładniają kolejnego oprawcę i w końcu wychodzą na wolność, wracając do miejsca porwania.

Clip Christina Aguilera Fall In Line - ft. Demi Lovato

Sprawdź utwór "Fall in Line" w serwisie Teksciory.pl

W sieci pojawiają się interpretacje fanów, że klip jest pełen odniesień do czasów współpracy Aguilery i Lovato z Disneyem. Aktorzy grający osoby kontrolujące więzienie przypominają Matthew Diamonda i Kelly'ego Warda. Pierwszy pracował jako reżyser w filmie "Camp Rock" (2008), w którym główną rolę grała niespełna 16-letnia Demi Lovato. Z kolei Ward był reżyserem wokalu młodych aktorów w programie "Klub Myszki Miki", w którym na początku lat 90. pierwsze kroki stawiali m.in. Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake i Ryan Gosling.

Obie wokalistki wielokrotnie po latach mówiły, że podczas współpracy z Disneyem czuły się kontrolowane niemal na każdym kroku.

Wydawnictwo "Liberation" ukaże się 15 czerwca.

Lista utworów na "Liberation":

1. "Liberation"

2. "Searching For Maria"

3. "Maria"

4. "Sick Of Sittin’"

5. "Dreamers"

6. "Fall In Line" feat. Demi Lovato

7. "Right Moves feat. Keida & Shenseea

8. "Like I Do"

9. "Deserve"

10. "Twice"

11. "I Don’t Need It Anymore (Interlude)"

12. "Accelerate" feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz

13. "Pipe"

14. "Masochist"

15. "Unless It’s With You".



***Zobacz materiały o podobnej tematyce***