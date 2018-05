Wpadka w "American Idol". Nie wiedzieli, że są na wizji

Do niezręcznej sytuacji doszło w trakcie ostatniego odcinka "American Idol". Ryan Seacrest, nie wiedząc, że jest na wizji, zaczął podrywać Katy Perry.

Przypomnijmy, że od marca tego roku telewizja ABC wznowiła popularny talent show "American Idol". W jury programu zasiedli Lionel Richie, Luke Bryan i Katy Perry. Prowadzącym został znany z poprzednich edycji Ryan Seacrest.

I to właśnie rozmowa między Seacrestem a Perry zaintrygowała fanów podczas półfinałowego odcinka programu.

Prowadzący nie zorientował się, że program wrócił na antenę po reklamach i zaczął flirtować z Perry. "Twoja mama jest ładna" - wypalił do jurorki, a ta postanowiła kontynuować temat.

"Moja mama? Mam nadzieję, że jabłko spadło niedaleko jabłoni" - odparła Perry. "Ty też jesteś, ale nie jesteś mamą" - ripostował Seacrest. Po dziwnej wymianie zdań, flirtująca para zorientowała się, że jest na antenie. "Czy my zachowujemy się profesjonalnie?" - zapytała na sam koniec Perry i zakończyła dyskusję.



