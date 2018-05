Wilki: Robert Gawliński "na krawędzi życia"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Na krawędzi życia", który promuje składankowy album grupy Wilki - "26/26".

Robert Gawliński stoi na czele Wilków /Marcin Jurkiewicz / East News

Lider i założyciel grupy Wilki Robert Gawliński zawsze szedł na czele swojej muzycznej watahy pod wiatr, na przekór trendom, zwłaszcza muzycznym. I kiedy wszyscy świętują okrągłe rocznice istnienia zespołów, on przekornie celebruje... dokładne 26 lat od debiutu grupy w 1992 roku albumem zatytułowanym "Wilki".

Zgodnie z tytułem "26/26" (premiera 11 maja) to dwupłytowy album wydany z okazji 26-lecia.



Na pierwszej płycie znalazły się największe przeboje zespołu z początkowej działalności, od "Son Of The Blue Sky", "Elli Lama Sabachtani", poprzez "Sen o Warszawie", "Jeden raz odwiedzamy świat", do "Moja Baby" i "Folkowy".

Wilki Eroll

Druga płyta zawiera utwory, które zespół nagrał w późniejszym okresie działalności. Na otwarcie - "Baśka", a potem napięcie rośnie... Całość zamyka jedyny premierowy utwór - "Na krawędzi życia".

W klipie wystąpili Robert Gawliński i jego żona Monika (od lat menedżerka Wilków) oraz kruk o imieniu Magda.

Reżyserką teledysku jest Olga Czyżykiewicz, realizująca wcześniej klipy dla takich wykonawców, jak m.in. Sylwia Grzeszczak, Margaret, Sarsa, Natasza Urbańska, Me And That Man, The Dumplings, Carmell, Marek Napiórkowski czy Mike Skowron.



Wilki Na krawędzi życia

Specjalnym akcentem jubileuszowej trasy był występ na Przystanku Woodstock 2017 w Kostrzynie nad Odrą. Wówczas zespół wykonał przede wszystkim materiał z debiutanckiej "niebieskiej" płyty ("Eroll", "Amiranda", "Rachela", "Gloria", "Eli Lama Sabachtani", "Aborygen", "Beniamin" i "Son of the Blue Sky") oraz drugiego albumu "Przedmieścia" z 1993 r. ("Cień w Dolinie Mgieł", "Hiszpan", "Jeden raz odwiedzamy świat").

Wilki Baśka

- To fajne wyzwanie, normalnie nasz program w dużej mierze opiera się na piosenkach z XXI w. Chcieliśmy coś fajnego zaprezentować. Ta impreza wymaga specjalnego traktowania - tłumaczył w rozmowie z Interią Robert Gawliński.

Aktualny skład Wilków tworzą: Robert Gawliński i jego syn Beniamin (gitara akustyczna, klawisze, wokal), gitarzyści Mikis Cupas i Maciej Gładysz oraz Marcin Ciempiel (bas) i Hubert Gasiul (perkusja).

Pierwszy koncert Wilków na Woodstocku