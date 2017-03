Unleash The Archers: Nowa płyta "Apex"

Heavymetalowa grupa Unleash The Archers z Kanady wyda w czerwcu czwarty album.

Unleash The Archers po raz czwarty /Oficjalna strona zespołu

Płyta "Apex" trafi na rynek z nalepką austriackiej Napalm Records. Premierę albumu wyznaczono na 2 czerwca.



Reklama

Okładkę przygotował Ken Sarafin.

Dodajmy, że kanadyjski kwintet, na czele którego stoi wokalistka Brittney Hayes, obchodzi w tym roku 10. urodziny.



"Time Stands Still", poprzednia płyta Unleash The Archers, ujrzał światło dzienne w 2015 roku.

Materiał ten promował m.in. teledysk "Tonight We Ride", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Unleash the Archers Tonight We Ride

Oto program albumu "Apex":



1. "Awakening"

2. "Shadow Guide"

3. "The Matriarch"

4. "Cleanse The Bloodlines"

5. "The Coward's Way"

6. "False Walls"

7. "Ten Thousand Against One"

8. "Earth And Ashes"

9. "Call Me Immortal"

10. "Apex".