Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment sobotniego (5 maja) odcinka trwającej obecnie dziewiątej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Anna Guzik jako Krystyna Prońko w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Obecnie trwa dziewiąta edycja show. W roli jurora zadebiutował zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), który zastąpił Bartka Kasprzykowskiego. Uczestników oceniają także mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

W programie występują aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego, występował także w "Rodzinie zastępczej", "Kryminalnych" i "Tańcu z gwiazdami"), Anna Guzik ("Pierwsza miłość", "Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokalistki Natalia Krakowiak z Teatru Muzycznego Roma (brała udział w m.in. "The Voice of Poland", występowała w Studio Buffo) i Ruda, czyli Joanna Lazer z grupy Red Lips.

Skład programu uzupełniają wokaliści Filip Lato, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace (przebój "100"), Jan Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Metro" w Teatrze Buffo, Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).

Anna Guzik po ośmiu odcinkach zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 232 pkt., o jedno "oczko" wyprzedzając Jana Traczyka. Najlepiej poszło jej w szóstym odcinku, który wygrała jako Hanna Banaszak.

W sobotę (5 maja) aktorka wcieli się w Krystynę Prońko, w jej przeboju "Psalm stojących w kolejce". Oryginalny utwór stanowił symbol życia przeciętnego obywatela w roku 1980.

