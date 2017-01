Turecki muzyk ojcem Adele? Chce to udowodnić

Turecki muzyk Mehmet Asar przekonuje, że to on jest biologicznym ojcem Adele. O sprawie piszą już m.in. brytyjskie media plotkarskie, a 52-latek chce to udowodnić dzięki badaniom DNA.

Adele jest córką tureckiego muzyka? /fot. Michel Porro / Getty Images

"The Sun" cytuje wypowiedzi Mehmeta Asara dla tureckich mediów. 52-letni mężczyzna w 1987 r. miał mieć wakacyjny romans z Penny Adkins, mamą wokalistki Adele.



Reklama

W tym czasie Asar pracował jako taksówkarz w Bodrum, gdzie wakacje spędzała Adkins.

"Zwiedzałem zatoczki Bodrum i Pamukkale z Penny Adkins i jej przyjaciółmi przez dwa tygodnie. Byliśmy parą przez ten czas" - przekonuje Asar.

"Ona potem przedłużyła swoje wakacje, wróciła do Anglii miesiąc później. Wracała do Bodrum dwukrotnie, gdzie przebywała przez miesiąc. Kiedy wyjeżdżała, nalegała, żebym jechał z nią. Ja jej mówiłem, że chcę mieszkać w Bodrum, a nie w Anglii, ale że może tu zostać, jeśli chce" - wspomina Turek.

"Po jej powrocie do Anglii, kilkakrotnie rozmawialiśmy przez telefon, ale było to wówczas trudne i bardzo drogie. Ostatecznie nasz kontakt się urwał. Czas, w którym byliśmy razem, odpowiada temu, kiedy Adele przyszła na świat" - dodaje.

Mehmet Asar przekonuje, że to właśnie on jest biologicznym ojcem brytyjskiej gwiazdy i że jest gotów poddać się testom DNA, by to udowodnić. Za pośrednictwem mediów zaprasza też Penny Adkins i Adele do Bedrum.

"Mogą tu spędzić wakacje, możemy się tu spotkać. Myślę, że jestem ojcem Adele, czuję to" - mówi 52-latek, który zwraca uwagę na m.in. swoje i Adele podobieństwo układu palców prawej dłoni.

Sama wokalistka w jednym z wywiadów miała mówić o swoich tureckich i hiszpańskich korzeniach.



Ojcem Adele ma być Marc Evans, który opuścił Penny Adkis, gdy ich córka miała 2 lata.