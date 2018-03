​Tulia szykuje debiutancki album

Tulia, autorki przejmującej wersji utworu "Nieznajomy" Dawida Podsiadło w wydaniu folkowym, ogłaszają premierę debiutanckiego albumu, wydawcą którego jest Universal Music Polska.

Debiutancki album Tulii wypełnią głównie oryginalne wersje utworów takich artystów jak Obywatel GC, Wilki, O.N.A, Seweryn Krajewski, Stan Borys czy właśnie Dawid Podsiadło. Dziewczyny z Tulii nie chcą jednak ograniczać się do interpretacji tylko cudzego repertuaru, w związku z tym nie zabraknie też własnych kompozycji. Premiera zaplanowana jest na maj 2018 roku.

Wszystko zaczęło się w październiku zeszłego roku, kiedy Depeche Mode opublikowali na swoim oficjalnym profilu zaskakującą, folkową wersję jednego ze swoich największych przebojów, "Enjoy the Silence". Cover wykonały cztery uzdolnione dziewczyny ze Szczecina. Wielu fanów przecierało oczy ze zdumienia, a komentujący wręcz nalegali, by grupa nagrała kolejne utwory w unikatowej stylistyce. I tak narodziła się Tulia. Ich muzyka to połączenie klasycznych głosów charakterystycznych dla muzyki ludowej oraz najnowocześniejszej produkcji muzycznej.

Przejmująca interpretacja utworu "Nieznajomy" Dawida Podsiadło oczarowała fanów muzyki do tego stopnia, że teledysk obejrzano już niemal 3,5 mln razy (w cztery tygodnie). Słuchacze z całego świata zachwycają się talentem wokalistek, magią atmosfery klipu i przede wszystkim polską kulturą.

Jak się okazało, wersja utworu spodobała się samemu Dawidowi.

"Wszyscy mi wysyłają, wiadomości, linki, insta, Facebooki, YouTube, artykuły o tym piszą, no to też muszę w tej sprawie zabrać głos" - napisał Podsiadło na swoim profilu na Facebooku i kontynuował - "Pięknie hipnotyzujący ten cover. Ogromny szacunek za video. Widać, że poświecono temu mnóstwo pracy i pasji i to ogromnie doceniam. Efekt jest wspaniały, bardzo poruszające i po prosu piękne. Przyjemnie posłuchać takiego Nieznajomego. Tulia wysyłam dużo dobrej energii. Magia".

Grupę Tulia tworzą młode, ale bardzo doświadczone artystki z gruntownym muzycznym wykształceniem. Tulia to głosy Joanny Sinkiewicz, Dominki Siepki, Patrycji Nowickiej i Tulii Biczak.