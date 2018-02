Trupa Trupa doceniona przez zagranicznych krytyków. Polskie media odkrywają zespół

Od dłuższego czasu doceniana w branżowych mediach (również w naszym serwisie) grupa Trupa Trupa z Gdańska zbiera pochwały także wśród zagranicznych krytyków. To sprawiło, że zespołem zainteresowały się mainstreamowe serwisy.

Zespół Trupa Trupa zbiera pochlebne recenzje na świecie /Michał Szlaga /materiały prasowe

27 października 2017 r. odbyła się światowa premiera płyty "Jolly New Songs". Drugi materiał grupy Trupa Trupa ukazał się jako międzynarodowa kooperacja dwóch prestiżowych wytwórni - francuskiej Ici d'ailleurs (w katalogu m.in. Yann Tiersen, Matt Elliott/The Third Eye Foundation, Stefan Wesołowski) oraz brytyjskiej Blue Tapes and X-Ray Records (w katalogu m.in. Jute Gyte, Tashi Dorji, Mats Gustafsson, Katie Gately). Za polską promocję i dystrybucję płyty odpowiedzialna jest Antena Krzyku (m.in. Dezerter, Ewa Braun, Hańba, Siksa).

Jesienią zespół zaprezentował nowy materiał m.in. na dwóch prestiżowych francuskich festiwalach - SOY w Nantes i Rockomotives w Vendôme.

Płytę "Jolly New Songs" już teraz chwali i poleca jedna z najważniejszych radiostacji muzycznych na świecie, KEXP, zachęcając do śledzenia działalności grupy.

Trupa Trupa uważana jest za jeden z najlepszych zespołów rockowych na świecie przez słynnego krytyka muzycznego Sashę Frera Jonesa ("Los Angeles Times", "New York Times", Pitchfork, "Observer"). Poprzedni album zespołu zatytułowany "Headache" uzyskał bardzo dobre recenzje na całym świecie m.in. na łamach magazynu "Rolling Stone", "The Quietus" i "Tiny Mix Tapes".



"Wysłuchałem płyty i nie tylko są w niej elementy Sigur Rós i Radiohead, ale mają w sobie też zupełnie inny, rzekłbym jeszcze mroczniejszy charakter" - zachwyca się nowym albumem David Fricke z "Rolling Stone".

"Zespół jest polski, teksty angielskie, ale niepokój i strach przeszywające muzykę grupy Trupa Trupa nie znają narodowości. Wokalista Grzegorz Kwiatkowski rzadko bywa radosny, a raczej nieustannie makabryczny, snując wizje o upadku, trumnach, śmierci i pełzającym poczuciu upokorzenia, do akompaniamentu intensywnej mieszanki psychodelicznego rocka i post punku" - to z kolei fragment recenzji z amerykańskiego "Newsweeka".

Trupa Trupa wystąpiła dotychczas m.in. w legendarnym londyńskim Cafe OTO, w muzycznej telewizji Boiler Room oraz na największym europejskim showcasie Eurosonic w Holandii. Zespół dwukrotnie wystąpił na OFF Festiwalu i Open'erze, a także na festiwalach Soundrive i Ars Cameralis.

Zobacz teledysk "To Me":