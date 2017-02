Transsexdisco z teledyskiem "Nie znikam" (nowa płyta "Surreal")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Nie znikam" grupy Transsexdisco, która w ten sposób zapowiada nową płytę "Surreal".

Transsexdisco szykuje nowy album /materiały promocyjne

Na czele działającej od 2007 roku grupy Transsexdisco stoi wokalista Damian Lange, znany również z Romantyków Lekkich Obyczajów.

Reklama

Trzeci album "Surreal" trafi do sklepów w piątek 24 lutego. Zapowiedzią jest singel "Nie znikam".

"Nowy album zawiera 13 premierowych kompozycji, mówiących o postrzeganiu rzeczywistości, z którą każdy z nas się zderza. Opisują wewnętrzne odczucia człowieka, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Teksty piosenek poruszają społeczne relacje międzyludzkie ale skupiają się także na intymnych sferach damsko-męskich" - czytamy w zapowiedzi.

Po ostatnich zmianach grupa obecnie jest kwintetem: Damian Lange (wokal, teksty), Krystian Zemanowicz (bas), Marcin Matyszewski (klawisze), Paweł Łach (perkusja) i Piotr Pankowski (gitara).

"To duże wydarzenie w życiu zespołu, gdyż zamyka pewien etap a otwiera w jakimś sensie nowy. Taki, w którym wszystko zaczyna się od początku. To fascynujące. Mimo wielu przeciwieństw, jak to w życiu bywa, ale i ciężkiej pracy, czujemy się wyjątkowo z faktem, że już zaraz będziemy mogli cieszyć się nowym krążkiem" - zapowiadają premierę "Surreal" muzycy.



Clip Transsexdisco Nie znikam

Sprawdź tekst piosenki "Nie znikam" w serwisie Teksciory.pl!