​The Killers: Poznaj szczegóły płyty "Wonderful Wonderful" (nowy klip "Run For Cover")

Piąta płyta w dyskografii The Killers ukaże się 22 września. Zespół opublikował teledysk do utworu "Run For Cover".

Materiał na płytę The Killers "Wonderful Wonderful" w większości został zarejestrowany w prywatnym studio grupy - Battle Born w Las Vegas, a za jego brzmienie odpowiedzialny jest Jacknife Lee.

Okładka albumu "Wonderful Wonderful" przedstawia zdjęcie autorstwa Antona Corbijna, regularnie współpracującego z zespołem.

"Wonderful Wonderful" to najbardziej odważna brzmieniowo płyta The Killers. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo był utwór "The Man", teraz zespół podzielił się teledyskiem do singla "Run For Cover", który przypomina krótkometrażowy film.

Zobacz teledysk "Run For Cover":



Oto tracklista płyty "Wonderful Wonderful":



1. "Wonderful Wonderful"

2. "The Man"

3. "Rut"

4. "Life to Come"

5. "Run for Cover"

6. "Tyson vs. Douglas"

7. "Some Kind of Love"

8. "Out of My Mind"

9. "The Calling"

10. "Have All the Songs Been Written"