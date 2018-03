The Kelly Family: Podaruj życie

Na początku kwietnia trzy koncerty w Polsce da grupa The Kelly Family, która święciła triumfy w latach 90. Przed występami będzie można spotkać się z muzykami.

Patricia Kelly bierze udział w reaktywacji The Kelly Family AKPA

Po 12 latach przerwy muzycy wrócili na scenę pod szyldem The Kelly Family. Pretekstem do tego było wydanie nowej płyty "We Got Love", na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki.



- Zaczynaliśmy, jako zespół uliczny, gdzie taki kontakt był podstawą. Nie chcę mówić, że za każdym razem możemy się spotkać, ale staramy się wychodzić oczekiwaniom naprzeciw. Trasa się właściwie wyprzedaje z dnia na dzień, więc zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą nas zobaczyć a my zrobimy wszystko, aby wrócili do domów szczęśliwi - mówiła Interii Patricia Kelly.

W reaktywacji udział wzięli Angelo, Patricia, Jimmy, Joey, John i Kathy, do których na koncertach dołączył ich starszy brat Paul.

Polskie koncerty odbędą się w Gdańsku/Sopocie (6 kwietnia, Ergo Arena), Łodzi (7 kwietnia, Atlas Arena) i Krakowie (8 kwietnia, Tauron Arena).

Organizatorzy występów wraz z Fundacją DKMS przygotowali specjalną trakcję dla fanów - możliwość spotkania z zespołem przed koncertami. Wziąć w nich udział będą mogły osoby, które wpłacą na Facebooku darowiznę na rzecz fundacji.

"Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego chorego na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego" - czytamy.

"Twoja darowizna może uratować komuś życie" - dodają.



Dodatkowo, na każdym koncercie będzie możliwość rejestracji w Fundacji DKMS jako potencjalny dawca szpiku.

