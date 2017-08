Taylor Swift kpi z Kim Kardashian w nowym teledysku?

Zdaniem niektórych użytkowników w swoim najnowszym teledysku "Look What You Made Me Do" Taylor Swift kpi z napadu, którego ofiarą w październiku 2016 roku padła Kim Kardashian. Dlaczego?

Najnowsza płyta Taylor Swift zatytułowana "Reputation" ukaże się 10 listopada.

Pierwszym singlem zwiastującym to wydawnictwo jest piosenka "Look What You Made Me Do". Do utworu powstało tzw. lyric video, a podczas tegorocznej gali MTV VMA premierę miał zrealizowany do niego teledysk.

W internecie zaroiło się od prób interpretacji tekstu piosenki oraz klipu. Użytkownicy doszukują się odniesień do zdarzeń z życia publicznego Swift. Niektórzy twierdzą, że w nowym utworze Taylor odgrywa się na Kanye Weście, z którym skłócona jest już od 2009 roku.

Po premierze teledysku "Look What You Made Me Do" pojawiły się nieprzyjemne spekulacje, że amerykańska gwiazda kpi się w nim z napadu na żonę Westa, celebrytkę Kim Kardashian.

Do zdarzenia doszło w październiku 2016 roku. Kim została obrabowana przez uzbrojonych mężczyzn w luksusowej, paryskiej rezydencji. Pięciu napastników, grożąc gwieździe bronią, ukradło jej biżuterię wartą kilkanaście milionów euro. Napastnicy byli przebrani za policjantów.

W teledysku Swift pojawia się scena, gdy ta leży w eleganckiej wannie wypełnionej drogą biżuterią (sama również jest nią ozdobiona), a następnie wykonuje ręką gest mierzenia i strzelania do kogoś z pistoletu.