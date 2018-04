Taconafide: Nowy singel, kolejne rekordy oraz stare zdjęcia Quebo i Taco

Duet Taco Hemingway - Quebonafide nie ma sobie równych w polskim internecie. Raperzy zaprezentowali kolejny singel pt. "Metallica 808", a nieco wcześniej pobili kolejny rekord Spotify.

Taconafide podbija sieć /materiały prasowe

Taconafide to wspólny projekt Taco Hemingwaya i Quebonafide. Duet zapowiedział wydanie albumu pt. "SOMA 0,5 mg" (premiera 13 kwietnia) oraz trasę koncertową, w trakcie której raperzy wystąpią w największych halach w Polsce (m.in. w krakowskiej Tauron Arenie i na warszawskim Torwarze).



Wideo TACONAFIDE - Metallica 808

Do tej pory duet zaprezentował trzy utwory - "Art-B, "Tamagotchi" oraz "Metallica 808". To właśnie singel "Tamagotchi" pobił dwa rekordy polskiego Spotify. Numer stał się najczęściej słuchanym utworem w ciągu doby oraz tygodnia (1,7 mln odtworzeń), pokonując "Shape of You" Eda Sheerana.

Po sieci zaczęły rozchodzić się też nieco zakurzone zdjęcia Quebo i Taco z ich czasów studenckich. Jedna z internautek znalazła ich oficjalne fotografie w katalogu studenckim Uniwersytetu Warszawskiego, a dalej podał je m.in. facebookowy profil Beka z rapsów.



Dodajmy, że na UW Quebonafide studiował filozofię, a Taco Hemingway kulturoznawstwo.