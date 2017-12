Sylwestrowa Moc Przebojów 2017: Danzel zaprasza na imprezę

Sylwestrowa Moc Przebojów 2017 zbliża się wielkimi krokami. Zobaczcie, jak jedna z gwiazd imprezy - Danzel - zaprasza do Katowic.

Danzel zaśpiewa swoje największe przeboje /Baranowski /AKPA

Mieszkańcy Katowic i widzowie Polsatu powitają nowy rok w towarzystwie międzynarodowych gwiazd pop i disco: Alvaro Solera, Danzela i Vengaboys oraz topowych artystów polskiej sceny muzycznej.

Reklama

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to niezapomniana noc, a zaproszeni muzycy zagrają swoje najpopularniejsze przeboje.

"Wykonam swoje największe hity, łącznie z 'Pump It Up'" - zapowiadał Danzel tuż przed swoim wylotem do Polski.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2017 startuje 31 grudnia o godzinie 20. w Polsacie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Danzel zaprasza na Sylwestrową Moc Przebojów 2017 Polsat

Clip Danzel Pump It Up