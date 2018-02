Sukces Margaret w Szwecji. Utwór "In My Cabana" na szczycie listy iTunes

​Utwór "In My Cabana" Margaret znalazł się na pierwszym miejscu listy iTunes w Szwecji. Po raz pierwszy w historii polski artysta dotarł tam na szczyt notowania.

Margaret pojedzie na Eurowizję? /Podlewski / AKPA

Przypomnijmy, w drugim półfinale Melodifestivalen utwór Margaret "In My Cabana" był wśród czterech najlepszych piosenek konkursu.

Reklama

Bezpośrednio do finału zakwalifikowali się Samir & Viktor oraz LIAMOO. Margaret i Mimi Werner wystąpią w koncercie "drugiej szansy" w Kristianstad 3 marca.

Wówczas zmierzy się ze sobą ośmiu wykonawców (po dwóch z każdego półfinału) - czterech z nich przejdzie do finału. Natomiast w finale wystąpi ośmioro artystów zakwalifikowanych bezpośrednio z półfinałów i czterech najlepszych z koncertu drugiej szansy.

Zwycięzca Melodifestivalen 2018 będzie reprezentował Szwecję na tegorocznym konkursie Eurowizji w Portugalii.

"Dziękuję bardzo. Kocham was" - napisała polska wokalistka na Instagramie, gdzie umieściła filmik pokazujący jej radość z osiągniętego wyniku.



Autorami utworu "In My Cabana" są Anderz Wrethov, Linnea Debb, Arash Labaf, Robert Uhlmann (współtwórcy przeboju Margaret "Cool Me Down", z którym brała udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2016).



Wideo Margaret – In My Cabana

Sprawdź tekst utworu "In My Cabana" w serwisie Teksciory.pl!

Zdjęcie Margaret / Podlewski / AKPA