Spring Break 2017: Skandynawski koncert pod szyldem Ja Ja Ja

​Organizatorzy festiwalu Spring Break odsłaniają kolejne karty. W sobotę, 22 kwietnia, w poznańskim klubie Meskalina odbędzie się specjalny skandynawski koncert pod szyldem Ja Ja Ja (Nordic Music Affair).

Spring Break 2017 już w kwietniu w Poznaniu /materiały prasowe

W ramach koncertu zagrają: Gundelach (Norwegia), Sekuoia (Dania) oraz Úlfur Úlfur (Islandia). Wieczór organizowany jest wspólnie z instytucjami: Music Norway, Music Export Denmark oraz Iceland Music.

Reklama

Ja Ja Ja to powołany do życia w 2009 roku cykl koncertów poświęconych najlepszym młodym wykonawcom z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii oraz Szwecji.

Początkowo Ja Ja Ja był klubowym wydarzeniem w Londynie. Co miesiąc skandynawscy artyści prezentowali się w The Lexington. Od 2014 Ja Ja Ja prezentuje wykonawców także w klubie FluxBau w Berlinie. Na koncertach Ja Ja Ja zagrali m.in. MØ, When Saints Go Machine, Truls, Niki and the Dove, Katzenjammer, Rangleklods, Reptile Youth, Olof Arnalds czy Jaakko Eino Kalevi.

W 2013 odbył się pierwszy Ja Ja Ja Festival w ikonicznej sali Roundhouse na Camden. 20 artystów z regionu zaprezentowało się przed tłumem widzów.

Aktualnie Ja Ja Ja odbywa się nadal w Berlinie oraz Londynie, a także raz w roku w Japonii oraz Wiedniu. Teraz do tego prestiżowego grona dołącza Enea Spring Break.

Przypomnijmy, że wśród ogłoszonych już artystów, którzy zagrają na Enea Spring Break 2017 są m.in. Fisz Emade Tworzywo, Organek, Domowe Melodie, Łona, Webber & The Pimps, Julia Pietrucha, Mitch & Mitch & Kassin, Anita Lipnicka, Wacław Zimpel, Snowman, Bry oraz Lucy Rose.

Impreza odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia w Poznaniu.



Zobacz zdjęcia ze Spring Break 2016: