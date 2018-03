Social Distortion: Charlie Quintana nie żyje

W wieku 56 lat zmarł Charlie Quintana, były perkusista punkowej grupy Social Distortion.

Działająca od 1978 r. grupa Social Distortion uznawana jest za jedną z najpopularniejszych punkowych formacji z USA. Przez cztery dekady działalności sprzedali ponad 3 mln płyt.

Charlie Quintana był perkusistą zespołu w latach 2000-2009.



Współpracował i koncertował także z m.in. Bobem Dylanem, Joan Osbourne, Cracker i Izzy Stradlin & The Ju Ju Hounds (zespół byłego gitarzysty Guns N' Roses).

