​Skąd wzięła się nazwa "disco polo"?

Autorstwo nazwy "disco polo" przypisuje sobie wiele z osób. Jej domniemanymi ojcami są m.in. Zenon Martyniuk z zespołu Akcent i producent muzyczny Sławomir Skręta. Mieli ją wymyślić przy okazji przygotowań do jednego z koncertów z udziałem zagranicznych gwiazd.

Zenon Martyniuk to wielka gwiazda disco polo /Gałązka /AKPA

"Siedzieliśmy u Sławka w domu w Żyrardowie i wspominaliśmy koncert w Sali Kongresowej (Galę Piosenki Popularnej i Chodnikowej - przyp. PAP Life). Za chwilę miał przyjechać do Polski Roberto Zanetti, czyli słynny Savage. Na plakatach tytułowano go 'Savage - król italo disco'. Pomyślałem, że głupio będzie to wyglądało obok 'muzyki chodnikowej' i postanowiłem coś z tym zrobić. 'Polo disco' brzmiało dziwnie, ale 'disco polo' już było do przyjęcia. Sławek stwierdził, że to świetny pomysł i do tego momentu już wszyscy tak mówili" - opowiada Martyniuk na kartach swojej biografii "Życie to są chwile".

Nurt disco polo narodził się w latach 80. Wywodzi się z muzyki granej na weselach i zabawach. Zmianie uległy instrumenty: akustyczne zostały wyparte przez elektroniczne, a w latach 80. pojawiły się elektroniczne klawiszowe, jak keyboard.

Wpływ na ten nurt muzyczny miały też podgatunki muzyki disco - italo disco i euro disco oraz muzyka dyskotekowa z krajów byłego ZSRR. Za pierwszy zespół reprezentujący ten gatunek uchodzi Bayer Full, działający od 1984 roku.