Shakira przesuwa także amerykańską trasę. Kolejne kłopoty z głosem

Najwcześniej w czerwcu 2018 r. na trasę wróci Shakira, która w listopadzie ujawniła, że ma problemy ze strunami głosowymi.

26 maja do sprzedaży trafił hiszpańskojęzyczny album "El Dorado", na którym znalazły się takie przeboje, jak m.in. "Chantaje" (utwór nagrany z Malumą - ponad 1,9 miliardów odsłon), duet z Carlosem Vivesem - "La Bicicleta" i kolejne single "Me Enamoré" i "Perro Fiel" z udziałem Nicky'ego Jama.

Shakira przez ostatnie pięć miesięcy przygotowywała się do światowej trasy "El Dorado World Tour". W dotychczas ujawnionych planach było 36 koncertów w Europie i Ameryce Północnej.

Jednak pierwsze cztery występy (Kolonia, dwukrotnie Paryż, Amsterdam) zostały przełożone w związku z problemami z głosem.

W połowie listopada Shakira poinformowała, że europejska część "El Dorado World Tour" została przełożona na 2018 r. Zgodnie z planem amerykańska część trasy miała rozpocząć się 9 stycznia 2018 r. w Orlando na Florydzie, ale teraz wiadomo już, że i te koncerty nie odbędą się w terminie.

Powodem są problemy z głosem kolumbijskiej wokalistki - lekarze wykryli krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.

"Jestem bardzo dumna z tego co przygotowujemy; czuję, że to będzie mój najlepszy show - wypełniony poruszającymi serca piosenkami i ekscytującymi momentami pełnymi muzyki i tańca. Nie mogę się doczekać czerwca! Obiecuję dać wam z siebie wszystko od pierwszej minuty, gdy tylko pojawią się na scenie" - zapowiedziała gwiazda.

Europejska część trasy ma rozpocząć się 5 czerwca 2018 r. w Kolonii (Niemcy), a w sierpniu Shakira przeniesie się do Ameryki Północnej.