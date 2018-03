SelfiesForAriana: Robią zdjęcia dla Ariany Grande

Post Ariany Grande na Instagramie, w którym wokalistka prosi fanów, aby nie zasłaniali swoich twarzy, stał się hitem sieci. Tysiące nastolatek po komentarzu gwiazdy, zaczęły publikować swoje fotografie pod specjalnym hasztagiem.

Ariana Grande z fankami /Tristan Fewings /Getty Images

Ariana Grande, która obecnie przygotowuje się do wydania czwartego albumu, przyznała, że uwielbia robić sobie zdjęcia z fanami. Martwi ją tylko jedna rzecz.

"Uwielbiam się z wami spotykać, to wszystko daje mi mnóstwo radości. Jednak jest mi smutno, kiedy potem widzę na tych zdjęciach, że nie ma tam waszych twarzy lub zasłaniacie je naklejkami. Dajecie mi tak dużo bezwarunkowej miłości, bez względu na to, co się dzieje, lub jak wyglądam. Zasługujecie na to, żeby samych siebie darzyć taką samą sympatią" - napisała w poście udostępnionym na Insta Stories.



Jak się okazało słowa Grande trafiły na podatny grunt. Obecnie w mediach społecznościowych można natknąć się na tysiące zdjęć podpisanych hasztagiem #SelfiesForAriana.

Hasztag w krótkim czasie stał się jednym z najpopularniejszych na Twitterze, a sama wokalistka postanowiła poszczególne zdjęcia zaprezentować na Insta Stories.



Ariana, zaskoczona obrotem spraw, udostępniła kolejny post, w którym dziękowała fanom. "Jesteście wszyscy światłem mojego życia, dziękuję wam za zrobienie mi dnia. Wciąż was kocham" - napisała.

To nie pierwszy raz, gdy Ariana Grande pisze do fanów na temat akceptacji swojego ciała.

W 2016 roku, wokalistka ostro skomentowała nagonkę na aktorkę Ariel Winter i jej figurę. "Żyjemy w czasach, w których ludzie sprawiają, że niemożliwe jest, aby kobiety i mężczyźni, mogli zaakceptować to, kim są. Różnorodność jest seksowna. Miłość do siebie też" - pisała.



W 2017 roku, z okazji rozpoczęcia współpracy z marką Reebok, Ariana po raz kolejny wypowiedziała się o samoakceptacji.

"Myślę, że rzeczą, którą chcę zaszczepić u nich najbardziej (u fanów - przyp. red.), jest przekaz o tym, że są kochani i że istnieje wiele rodzajów piękna" - wyjaśniała.



Grande dodała także, że czuje "matczyne przywiązanie" do swoich fanów i chce przekazywać im to, czego matka nauczyła ją w dzieciństwie.

"To właśnie moja mama powiedziała mi, gdy byłam dzieckiem: 'Kochamy cię. Nikt nie dba o to, jak wiele przytyjesz lub schudniesz. Jesteś zdrowa, żyjesz i jesteś kochana... Niezależnie od twojej wagi i od danej sytuacji'" - dodała.